Um Haaresbreite: Theresa May entgeht Brexit-Niederlage

Machtkampf in der Regierungspartei

Premierministerin Theresa May zwischen zwei Fronten. Erst am Montag hatte sie überraschend mehrere Änderungsanträge der Brexit-Hardliner zum neuen Zollgesetz akzeptiert. Nun wollten die Proeuropäer in der Partei zurückschlagen - vergebens. Der Machtkampf ist aber voll entbrannt.

Die knappe Entscheidung am Dienstag erforderte angeblich die Drohung, dass eine Niederlage für die Regierung zu einer Vertrauenswahl führen würde.

In den nächsten Tagen brechen die Abgeordneten in die Sommerpause auf. Eine kurze Verschnaufpause für May, bevor der Versuch weitergeht, die Partei hinter einem Dokument zu vereinen, das sie der EU zur Brexit-Verhandlung vorlegen kann.