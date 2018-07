UNO zur Gewalt in Nicaragua: „Das muss sofort aufhören“

In Nicaragua haben Sicherheitskräfte begonnen, Barrikaden in einem Vorort von Masaya, einer Hochburg der Proteste gegen Präsident Daniel Ortega, zu räumen. Es seien Schüsse gefallen, so Menschenrechtsgruppen, während die Polizei und bewaffnete Zivilisten das Gebiet umstellten.

Gleichzeitig kursierten Amateurvideos, die offenbar Jugendliche zeigen, wie sie selbstgebastelte Granaten verschießen.