Blauhemden gegen Protestierende: Machtkampf in Nicaragua - mehr als 350 Tote

In Nicaragua ist kein Ende des gewaltsamen Machtkampfs zwischen der Regierung mit ihren Unterstützern - in blauen T-Shirts - und den Protestierenden in Sicht. Die Organisation Amerikanischer Staaten hat jetzt Neuwahlen angeregt. Der umstrittene Präsident Daniel Ortega hat darauf nicht reagiert. Einige Nicaraguaner sprechen vom Freiheitskampf gegen die Regierung.