Japans Prinzessin Mako in Brasilien

Prinzessin Mako, die älteste Enkelin des japanischen Kaiser Akihito, ist zu Besuch in Brasilien.

Anlass der Reise ist ein Jubiläum: Vor 110 Jahren begann eine große, japanische Einwanderungswelle nach Brasilien; dort leben die meisten japanisch-stämmigen Menschen in der Welt.

Prinzessin Mako pflanzte im Japanischen Garten, einem Teil des Botanischen Gartens Rio de Janeiros, einen Pau-Brasil-Baum, so wie es ihr Großvater, der Tenno, 1967 tat. Der Baum ist auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.

Die Prinzessin wird im Jahr 2020 nicht mehr offiziell zur Kaiserfamilie gehören, weil sie einen Bürgerlichen heiraten wird. Die für 2018 ursprünglich angesetzte Hochzeit wurde auf 2020 verschoben. Als Grund gab das Kaiserhaus mangelnde Planung an.

In Brasilien besucht Prinzessin Mako 15 Städte mit japanischen Gemeinden. Sie sagte, sie wolle hauptsächlich die japanisch-stämmigen Menschen treffen und mit ihnen reden. Am 31. Juli wird sie zurück in Japan erwartet.

Prinzessin pflanzt Pau-Brasil-Bäumchen.

Gefährdeter Pau Brasil: Auf der Roten Liste