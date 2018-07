Komiker tricksten Juncker und Mogherini in "Gespräch mit Armeniens Ministerpräsident"

Die beiden Gespräche, die jeweils etwa 10 Minuten bzw. 12 Minuten dauerten, fanden im Mai statt, kurz nachdem Nikol Paschinjan als neuer Ministerpräsident Armeniens vereidigt wurde.

Am anderen Ende der Leitung waren jedoch Alexey Stolyarov und Vladimir Kuznetso.

Was haben Juncker und Mogherini gesagt?

Gespräch mit Juncker

Das Gespräch mit Juncker scheint am 9. Mai aufgenommen worden zu sein, da er auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump verweist, am Vortag das iranische Atomprogramm aufzugeben - ein Schritt, den der EU-Chef am Telefon als "Fehler" bezeichnete.

"Das ist eine große Sorge für uns und für mich persönlich, weil ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, den Trump gestern Abend gemacht hat", hört man Juncker in der Aufnahme sagen.

Alexei Stolyarov und Vladimir Kuznetsov posieren für ein 2016 entstandenes Foto Facebook/Alexei Stolyarov

"Wir als Europäer halten uns an den Iran-Deal. Frankreich, Deutschland, Großbritannien, andere, einschließlich der Europäischen Union selbst, werden an diesem Abkommen festhalten. Und wir wollen die Region nicht destabilisieren. Und da der Iran Ihr Nachbar ist, haben Sie das größte Interesse daran, dass die gesamte Region stabilisiert wird, also arbeiten wir in diese Richtung."

Trump wurde erneut erwähnt, als Stolyarov, der vorgab, Paschinjan zu sein, sagte, Armenien erhalte Druck von den USA. Er forderte die EU auf, zu vermitteln. Juncker antwortete darauf: "Wir müssen Mr. Trump immer wieder die Welt erklären, er versteht nicht, worum es geht. Wir werden dafür sorgen, dass er besser versteht, was in Armenien geschieht."

Als Stolyarov sagte, seine politische Partei habe "Widerstand aus Russland" erfahren, forderte Juncker ihn auf, weiterhin gute Beziehungen zum Kreml aufrechtzuerhalten.

"Wir verlangen nicht dass Sie Ihre Beziehungen zu Russland zu unterbrechen. Es ist wichtig, dass Sie sich mit Wladimir Putin treffen. Ich denke, am 14. Mai oder so, das wäre gut. Es ist gut. Er ist ein persönlicher Freund von mir. Ich kann mit ihm reden wann immer es nötig ist", sagte Juncker.

Die beiden sprachen auch über Junckers Liebe zur armenischen Musik. Stolyarov erzählte Juncker von einem Konzert der Rockband System of a Down, deren Leadsänger armenisch-amerikanisch ist. Das Lied ist auch im Hintergrund der Aufzeichnung zu hören.

Stolyarov beendete das Gespräch mit einem Satz, der ihn möglicherweise hätte verraten können: Er sagte, "Team Kardashian" wolle im Außenministerium arbeiten.

"Oh ja, das ist gut", sagte Juncker.

Gespräch mit Mogherini

Auch Mogherini ließ sich nicht zu bösen Worten über die Russische Föderation verleiten.

Als Stolyarovauf den geopolitischen Druck von Nachbarländern wie der Türkei und Aserbaidschan sowie von Russland verwies, sagte Mogherini, Armenien könne auf die EU zählen.

"Sie leben nicht in einer einfachen Umgebung, aber Sie können sich darauf verlassen, dass wir ein Freund sind, auf den Sie zählen können. Es stimmt, es ist eine Region mit Herausforderungen. Sie stehen vor verschiedenen Arten von Druck und Herausforderungen, aber ich bin sicher, dass es einen Weg gibt, die Spannungen abzubauen und kooperative Ansätze zu finden."

"Verlassen Sie sich auf uns, wenn es darum geht, einen Weg nach vorn zu finden und sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten."

Verfahren verbessern

Die Sprecher von Juncker und Mogherini stellten die Echtheit der Bänder nicht in Frage, als sie von Euronews kontaktiert wurden.

Junckers Sprecher sagte: "Der Präsident liebt Armenien. Wer immer ihn anruft, auch an einem europäischen Feiertag, er diskutiert gerne über Musik und Küche."

Ein Sprecher von Mogherini sagte in einer schriftlichen Erklärung: "Wir haben regelmäßige Kontakte zu den armenischen Behörden. HRVP Mogherini hat (den) Ministerpräsidenten von Armenien Paschinjan letzte Woche am Rande des NATO-Gipfels getroffen."

"Wenn es darum geht, wie Anrufe arrangiert werden, haben wir klare Abläufe, die wir ständig verbessern."

Der Kreml oder Komiker?

Kritiker aus dem Westen beschuldigen die beiden Komiker - Stolyarov und Kuznetsov, die unter ihren Künstlernamen Lexus und Vovan bekannt sind - wegen ihrer scheinbaren Verbindungen zum Kreml. Es geling ihnen immer wieder führende europäische Politiker in Europa am Telefon auszutricksen, darunter der ehemalige Außenminister Boris Johnson.

Stolyarov bestreitet die Vorwürfe

Auf die Frage, ob er Putin unterstützt, antwortete Stolyarov im Gespräch mit Euronews: "Ich unterstütze viele Dinge in der Außenpolitik, die [Putins] Team getan hat. Mit einigen Dingen in unserer Innenpolitik bin ich anderer Meinung. Aber wie auch immer: Er ist der gwählte russische Präsident."

"Wir machen unsere Arbeit ohne Befehl der Regierung. Wir tun das als Privatpersonen wir vertreten dabei nicht den Kreml, obwohl es einigen Regierungsarbeitern gefällt. Manche Leute von der Opposition mögen es auch."

Stolyarov weist auch darauf hin, wie sie ähnliche Tricks bei Mitgliedern der russischen Regierung durchgeführt haben. "Wir haben schon unsere Gouverneure, einige russische Minister, Abgeordnete usw. veräppelt. Gerade erst wieder. Manchmal machen wir auch solche Anrufe. Aber Geopolitik ist interessanter."

Unbeabsichtigte Spionage

Doch die Anrufe bei Juncker und Mogherini lösen bei Experten Kritik um die Sicherheitbarrieren der EU aus.

Anthony Glees, Politikprofessor an der Universität von Buckingham, der das Institut für Sicherheit und Intelligenz-Studien leitet, sagte, dass diese Stunts die Staatssicherheit bedrohen können.

"Ich würde sagen, dass Komiker eine echte Bedrohung für die nationale Sicherheit und gute Regierungsführung darstellen können, auch wenn ihr Zweck nur darin besteht, die Öffentlichkeit zum Lachen zu bringen."

"Denn ein Staatsoberhaupt, ein hochrangiger Minister - jemand wie Boris Johnson, als er noch Außenminister war - wird nicht nur Teil des inneren Kreises der politischen Entscheidungsträger sein, sondern auch in die Geheimnisse der nationalen Sicherheit Großbritanniens und anderer Nationen eingeweiht sein".

"Was wie ein Streich erscheinen mag, könnte enorme Auswirkungen haben, wenn geheime politische Strategien, z.B. über Brexit, verraten werden. Daher ist "Streich" wirklich das falsche Wort."

"Unbeabsichtigte Spionage, verkleidet als Streich, bringt es auf den Punkt."

Glees wies auch darauf hin, dass der Vertrag von Lissabon der EU "keine Verantwortung für die nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten überträgt, so dass es in dieser Hinsicht keine EU-Geheimnisse gibt".

Er empfahl einfache Praktiken, die nur allzu oft übersehen werden, wie z.B. häufig wechselnde Handynummern und das Abgeben der Telefone durch die Abgeordneten bei Gesprächen auf hoher Ebene.

"Wir wissen, dass Merkels private Handynummer von der NSA leicht erreichbar war, weil sie sie seit Jahren nicht mehr geändert hatte, trotz Sicherheitshinweisen."

"Die Minister benutzen ihre Handys auch leichtsinnig - daher der Befehl von May, dass bei ihrem Chequers-Treffen (mit Trump) letzte Woche alle Handys abgegeben werden mussten."

Streich-Journalismus

Das russische Komiker-Duo kann es nicht lassen. Von Elton John bis zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben sowohl Stolyarov als auch Kuznetsov Streiche inszeniert, die Schlagzeilen machten.

Stolyarov besteht darauf, dass sie keine bösen Absichten haben. Ihre Streiche seien nicht politisch motiviert. Man wolle die Menschen ganz einfach zum Lachen bringen.

Es gehe darum, auf Informationen zuzugreifen - und auch zu lachen.

Alexey Stolyarov in einem russischen Studio (Facebook-Profilfoto)

"Manchmal ist es unserer vorrangiges Ziele, Informationen zu erhalten - sehr wichtige Informationen. Die zweite ist Unterhaltung." Stolyarov bezeichnet das als "Streich-Journalismus".

"Es ist nicht nur ein Streich, es ist ein Element des Journalismus."

Allerdings zieht er eine Grenze, wenn es um das Privatleben der Politiker geht.

"Ich würde ihre privaten Geheimnisse nicht preisgeben. Aber wenn es in ihrem Geheimnis um die Gesellschaft oder die Bevölkerung des Landes geht, dann ist es natürlich in Ordnung, das zu veröffentlichen", so Stolyarov.

Er lobte auch Juncker und Mogherinis "Freundlichkeit" und Sinn für Humor während des Gesprächs.

Für Glees überwiegen die Risiken, die mit diesen Streichen verbunden sind, bei weitem den Spaßfaktor.

"Im Zweiten Weltkrieg gab es in ganz London Plakate, auf denen stand: 'Nachlässiges Gerede kostet Leben'. Es ist immer noch so und in Wahrheit sind die Komiker nicht lustig, sie sind Schurken", sagte er.