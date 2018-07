Wie im Gefängnis: Migrantenunterkünfte für Kinder

Freude über das Wiedersehen - aber auch Entsetzen. Kinder, die infolge von Donald Trumps Null-Toleranz-Politik an der US-Grenze von Einwandererfamilien getrennt wurden, kehren nun auf richterliche Anordnung zu ihren Eltern zurück und berichten, was sie in den Auffangzentren erlebt haben. Offenbar keine kindgemäße Behandlung, "Sie sagten uns, wenn wir uns nicht benehmen, bleiben wir für immer hier" lautet der Titel eines Artikels in der Washington Post über die zum Teil gefängnisähnlichen Bedingungen in besagten Zentren.