"Urlaub ist Urlaub" - Angela Merkel in 10 Tweets

Vor der letzten Pressekonferenz vor der Sommerpause hat Angela Merkel einen Milchbauernhof in Nienborstel in der Nähe von Kiel besucht. Bei der Familie von Ursula Trede bekam die Kanzlerin auch noch ein verspätetes Geburtstagsständchen - am 17. Juli 2018 ist Angela Merkel 64 Jahre alt geworden.