Alarm am Strand: 3 Meter Krokodil vor Phuket fotografiert

In Thailand haben die Behörden die Suche nach einem Riesen-Krokodil vor den Ferienstränden von Phuket gestartet. Ein Fischer hatte ein Foto von einem offenbar drei Meter großen Krokodil gemacht, das sich auf die Strände von Ya Nui und Nai Ham zubewegte. Offenbar soll das Tier dann aber doch in eine andere Richtung unterwegs gewesen sein. Die Touristen an den auch bei Ausländern sehr beliebten Stränden hatten das Krokodil offenbar nicht gesehen.