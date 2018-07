Revolutionäre Weltmusik: Emel Mathouthi auf Tour

Emel Mathouthi bei der Verleihung des Friedensnobelpreises 2015

"Die Zusammenarbeit ist mir wichtig", so Mathouthi im Gespräch mit Euronews Kulturreporter Wolfgang Spindler, "ich möchte Vielfalt in meiner Arbeit und meine Werke bereichern. Dabei versuche ich immer, nicht zu gemütlich zu werden. Ich muss mich lebendig fühlen und habe das Bedürfnis, ständig zu lernen."

Ihr Lied "Lost" vom neuen Album "Ensen" hat Emel Mathouthi gemeinsam mit dem Italiener Pier Luigi Salami am Keyboard und dem amerikanischen Schlagzeuger Shawn Crowder aufgenommen.

"Hauptelement ist Emels traditionelle Stimme", sagt Salami bescheiden, "dazu gibt es eine Ebene minimalistischer elektronischer Musik. Der elektronische Groove ist ständig präsent."

Die 36-jährige Mathouthi hat sich in ihrem Leben schon für Vieles begeistert: Klassik, Traditionelle Musik, elektronische Musik. Wer ihre Fusion an Stilen erleben will, kann das derzeit live: Emel Mathouthi ist in Europa auf Tour, unter anderem in Deutschland.

Weitere Informationen

Tour-Dates