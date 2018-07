Roscosmos: Geheimdienst ermittelt wegen Hochverrat

Geheime Informationen über hypersonische Technologie sollen Roscosmosangestellte an den Westen verraten haben. Der russische Geheimdienst FSB ermittelt. Zwei Laboratorien in Moskau wurden durchsucht, Dokumente beschlagnahmt. Verdacht bestehe gegen mehrere Angestellte. Roscosmos gab an, man arbeite mit dem FSB zusammen, wolle die Angelegenheit schnell aufgeklärt haben.