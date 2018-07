Offenbar zweitgrößter Kokain-Fund in der Geschichte Großbritanniens

Zwei Niederländer sollen an der Einfuhr einer großen Menge Kokain beteiligt gewesen sein. Die Drogen wurden auf einer Yacht an der südenglischen Küste sichergestellt. Laut Medienberichten handelt es sich um zwei Tonnen - Somit wäre es die zweitgrößte Kokain-Beschlagnahme in der Geschichte des Landes.