ausgehetzt: Zehntausende bei CSU-kritischer Kundgebung

In München haben mehrere Zehntausend gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Politik demonstriert. Unter dem Motto «#ausgehetzt - Gemeinsam gegen die

Politik der Angst!» wandten sie sich besonderes gegen die

Flüchtlingspolitik der CSU. In ihrem Demonstrationsaufruf warfen die Veranstalter namentlich

CSU-Chef Horst Seehofer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine «verantwortungslose

Politik der Spaltung» vor.

Die Polizei sprach von mehr als 25.000 Teilnehmern, die sich am Nachmittag nach einem Protestzug zur Abschlusskundgebung auf dem Königsplatz versammelten, die

Organisatoren von bis zu 50.000 Demonstranten.