Assange: Wird er den britischen Behörden übergeben?

Ecuador könnte dem WikiLeaks-Gründer Julian Assange das Asyl entziehen und ihn den britischen Behörden übergeben. Das berichtet der britische Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald. Er beruft sich auf Quellen in Ecuadors Außenministerium sowie das Büro des Staatspräsidenten.

Assange hatte sich 2012 in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet, um einem Verfahren in Schweden zu entgehen, wo Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn erhoben wurden. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Assange fürchtet zudem, in die USA ausgeliefert zu werden, um wegen der Veröffentlichung vertraulicher Militärdokumente angeklagt zu werden.

Assange verfügt mittlerweile über die ecuadorianische Staatsbürgerschaft.