Bollwerk Europa: Flüchtlinge nutzen die "neue" Balkanroute

Nicht nur das Mittelmeer ist für Migranten ein Weg nach Europa. Seit Jahresbeginn kommen Flüchtlinge wieder vermehrt auf dem Landweg in die EU. Zwischen 60.000 und 80.000 Migranten sollen laut Experten derzeit auf dem Balkan unterwegs sein. Von einer "neuen" Balkanroute ist die Rede: Von Griechenland aus über Albanien, Montenegro, Serbien und Bosnien strömen Menschen in den Westen. Machen Länder wie Ungarn oder Kroatien ihre Grenzen dicht, weichen die Menschen aus. Schlepper reagieren sofort auf jede Veränderung. Die 170 Kilometer lange Grenze zwischen Albanien und Montenegro liegt derzeit im Trend, sie führt über weite Strecken durch einsame Hügellandschaften. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden dort 2000 illegale Migranten festgenommen.