Schreckliche Feuer in Griechenland: 10 Fotos

Es spielten sich dramatische Szenen ab. Viele Bewohner von Rafina und Mati bei Athen versuchten, mit ihren Autos zu fliehen. Andere wurden in ihren Häusern von den Flammen eingeschlossen, am Ende blieb ihnen nur die Flucht in Richtung Meer. Zahlreiche Personen ertranken. Andere wurden in Schlauchbooten evakuiert.