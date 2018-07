Thailand: Gerettete Fußballer dienen in buddhistischem Kloster

In Thailand sind die geretteten Fussballer und ihr Trainer in einer feierlichen Zeremonie auf einen bevorstehenden Aufenthalt in buddhistischen Klöstern vorbereitet worden. Das Ziel ihres neuntägigen Aufenthalts dort ist es, sich von negativen Erfahrungen zu reinigen und als Novizen zu dienen. Nur einer der Jungen ist nicht mit dabei, er bekennt sich zum christlichen Glauben.