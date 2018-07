Im Süden von Laos ist ein Staudamm gebrochen. Die staatliche Nachrichtenagentur des südostasiatischen Landes spricht von Toten und mindestens 100 Vermissten.

Der Damm befand sich im Bau und war Teil eines Wasserkraftwerkes, das noch in diesem Jahr in Betrieb gehen sollte. Die Katastrophe ereignete sich am Montagabend. Fünf Milliarden Kubikmeter Wasser haben die Umgebung des Wasserkraftwerks komplett überflutet.