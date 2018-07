Ex-FIAT-Chef Marchionne mit 66 nach OP in Zürich gestorben

Der Gesundheitszustand des Italo-Kanadiers hatte sich in den vergangenen Tagen nach einer Operation dramatisch verschlechtert. Zuletzt lag Marchionne im Koma.

Exor, die Holding der Familie Agnelli, bestätigte den Tod von Marchionne, der das Unternehmen 14 Jahre lang geleitet hatte, in einer Erklärung: "Leider ist das, was wir befürchtet haben, eingetreten. Sergio Marchionne, ein Mann und Freund, ist fort."

Vor wenigen Tagen hatte Mike Manley die Führung von FIAT-Chrysler übernommen. Die FIAT-Aktie verlor nach der Bekanntgabe von Marchionnes Tod bis um 15 Uhr am Mittwoch in Mailand mehr als acht Prozent an Wert.

Sergio Marchionnes Leben und Werk als Manager können Sie HIER NACHLESEN.