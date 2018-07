Game of Thrones-Star über syrischen Flüchtling: Deshalb ist er mein Freund

Es ist eine filmreife Geschichte: "Game of Thrones"-Star Liam Cunningham hat einen syrischen Flüchtling im deutschen Böblingen wiedergetroffen. 2016 lernten sich die beiden im jordanischen Flüchtlingscamp Zaatari kennen. Cunningham hatte dort an einem Wohltätigkeitsprojekt teilgenommen. Zwei Jahre später lebt der junge Syrer Hussam Al-Heraki in Deutschland und spielt in einem Kurzfilm mit. Zur Premiere von "Halbnah" lud er auch sein Idol ein.

"Hussams Reise von Syrien nach Stuttgart war sehr hart. Ihm und seiner Familie sind schreckliche Dinge passiert. Gemessen daran ist es einfach toll, wie positiv dieser Junge ist," sagte Cunningham.