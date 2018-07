Griechenland: DNA-Proben sollen helfen Tote zu identifizieren

Nachdem Waldbrände die griechische Küstenstadt Mati verwüstet haben, finden Rettungskräfte weitere Opfer. Über 80 Tote sind es inzwischen, es wird allerdings erwartet, dass sich ihre Zahl auf über 100 erhöht.

"Körper sind bis zur Unkenntlichkeit verkohlt"

In Athen geben Menschen auf der Suche nach Angehörigen DNA-Proben in der Gerichtsmedizin ab. Sie sollen bei der Identifizierung der Leichen helfen: "Das ist eine sehr schwierige Prozedur, schwieriger als bei anderen Katastrophen, die wir in der Vergangenheit zu bewältigen hatten, denn die meisten der Körper sind bis zur Unkenntlichkeit verkohlt und das erschwert ihre Identifizierung", sagt Gerichtsmediziner Nikos Kalogrias.

"Wir haben die Flammen gesehen, als sie 300 Meter entfernt waren"

Einige der Menschen, die hier herkommen, sind den Flammen selbst nur knapp entkommen.