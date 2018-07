Protest gegen Gewalt an schwarzen Frauen in Brasilien

Internationaler Tag der Schwarzen Frau in Lateinamerika und der Karibik: Zu diesem Anlass haben am Mittwoch Hunderte Frauen in Brasiliens Megastadt São Paulo gegen Gewalt und Mord demonstriert. Beobachter sehen in Brasilien eine Gewaltwelle, die sich gegen schwarze Frauen richtet. Dem Brasilianischen Institut der Schwarzen Frau zufolge sind mehr als 60 Prozent der getöteten Frauen in dem Land dunkelhäutig. Diese Gruppe ist außerdem stärker von Armut betroffen als Weiße.