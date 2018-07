Stacheldraht gegen Schweinepest

Bulgarien errichtet an der Grenze zu Rumänien einen Schutzzaun, um mit der Schweinepest infizierte Wildschweine fernzuhalten. Der Stacheldraht soll sich auf von 133 Kilometer erstrecken.

Die für den Menschen ungefährliche Afrikanische Schweinepest wird dem Friedrich-Loeffler-Institut zufolge in Mitteleuropa anders als in ihren Ursprungsländern nicht von Zecken, sondern durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren, meist über Blut, übertragen.

Die höchsten Ausbruchzahlen der Schweinepest in Europa wurden in diesem Jahr in Polen und Litauen festgestellt.