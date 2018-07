Brandenburg: Waldbrand unter Kontrolle

In Deutschland ist der Waldbrand in Brandenburg unter Kontrolle. Nach Behördenangaben stand eine Fläche von rund 50 Hektar in Flammen. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, auf eine zunächst erwogene Evakuierung von Fichtenwalde, einem Ortsteil von Beelitz, konnte verzichtet werden. Die Autobahn 9 und der Berliner Ring mussten zeitweilig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Staus.