Die sogenannten BRICS-Staaten wollen ihre Zusammenarbeit verstärken - das war das Fazit am Ende des dreitägigen Gipfeltreffens der aufstrebenden Wirtschaftsmächte Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Johannesburg. In ihrer Abschlusserklärung forderten sie außerdem die Einhaltung der globalen Handelsregeln.