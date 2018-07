Die Nachrichten der Woche in 60 Sekunden | FAST NEWS

Von verheerenden Bildern von Waldbränden in Griechenland über den Abschuss der Galileo-Satelliten ins All bis hin zu einem kaputten Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles.

In diesem Zusammenschnitt sehen Sie die Bilder der Woche zusammengefasst in 60 Sekunden.

Was hat die Welt in dieser Woche bewegt?

In Europa wüteten sowohl in Schweden als auch in Griechenland verheerende Waldbrände. Nahe Athen kamen dabei mindestens 70 Menschen ums Leben.

In den USA sind bei einer Schießerei an einer Highschool mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen.

An Bord einer Ariane-5-Rakete wurden vier weitere Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo ins All geschossen.

In Pakistan gewann der frühere Cricket-Star Khan nach offiziellen Wahlergebnissen die Parlamentswahl.

Ryanair-Mitarbeiter streikten in Brüssel für bessere Arbeitsbedingungen.

In Laos brach ein Damm, ließ tausende Menschen ohne Obdach und tötete mehrere Dutzend Menschen.

Am Walk of Fame in Los Angeles wurde der Stern von US-Präsident Donald Trump Opfer von Vandalismus.

....und Europa ächzt unter einer Hitzewelle.