Heißer Freitag: Rekordtemperaturen erwartet

Das Ende der Woche lässt die ohnehin schon hohen Temperaturen in Europa noch einmal ein wenig steigen. Erwartet wird der bislang heißeste Tag des Jahres. In Großbritannien gehen die Wetterkundler von bis zu 37 Grad Celsius aus. Die Bestmarke auf der Insel liegt bei 38,5 Grad, ist also fast in Reichweite.