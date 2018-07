Im US-Bundesstaat Kalifornien bedrohen Waldbrände die 95.000-Einwohner-Stadt Redding, die größtenteils evakuiert wird. Das sogenannte Carr-Feuer war am Mittwoch in Shasta-County außer Kontrolle geraten und hat sich in letzten zwei Tagen auf einer Fläche von rund 12.000 Hektar ausgebreitet. Bei den Löscharbeiten starb ein Mann.