Madagaskar: Kampf der Bauern gegen Vanille-Diebe

Jao Nasaina hat, was alle wollen - und deswegen keine Ruhe mehr. Der 53-Jährige ist Vanillebauer auf Madagaskar. Weil die Preise für das Gewürz vor Jahren drastisch angestiegen sind, kämpft er wie viele Farmer in dem Inselstaat gegen Diebstahl. Im vergangenen Jahr ist ihm seine gesamte Ernte gestohlen worden. Deswegen lebt er in dieser Saison für sechs Monate mit seiner Familie auf dem Feld. "Die Diebe schneiden die Vanillepflanzen und Schoten ab und nehmen sie mit", so Nasaina. "Deswegen passe ich dieses Jahr besser auf. Ich habe mir eine Lanze und ein Kleinkaliber gekauft, um mich und meine Frau zu beschützen."