Schnecken, Matsch und Sand - die skurrilen Bilder der Woche | NO COMMENT

Schneckenrennen im britischen Norfolk, ein waghalsiger Drahtseilakt über den Dächern von Paris, Japaner, die das Wetter ändern... die Bilder dieser Woche ohne Kommentar fassen wir in unserem No Comment of the Week zusammen.

Was sonst noch zu sehen ist? Eine Zeremonie für die in Thailand aus einer Höhle geretteten Jungen, ein Steinschlag an der Klagemauer in Jerusalem, eine Wettolympiade am Brunsbüttler Elbdeich für den guten Zweck und ein furchteinflößend schneller Sandsturm in Golmu City in China.