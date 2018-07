In dieser Ausgabe von State of the Union befasst sich Moderator Stefan Grobe mit den Bränden in Griechenland und Schweden sowie der europaweiten Hitzewelle. Ausserdem geht es um Jean-Claude Junckers Besuch in Washington sowie um Theresa Mays Brexit-Eingeständnis des Anlegens von Lebensmittelvorräten. Schließlich blicken wir nach Kopenhagen zu einem Gipfeltreffen der besonderen Art.