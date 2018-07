17-jähriger Palästinenser stirbt nach Protesten in Gaza

Nach den massiven Protesten in Gaza an der Grenze zu Israel ist ein dritter Palästinenser gestorben. Der 17-Jährige erlag an diesem Samstag seinen am Freitag erlittenen Verletzungen. Er war in der Nähe von Rafah von einem israelischen Geschoss an der Brust getroffen worden. Zuvor waren ein 12 Jahre alter Junge und ein 43 Jahre alter Mann getötet worden.