Attacke auf Hebammenschule in Dschalalabad

Bei einem Angriff auf eine Schule für Hebammen sind in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad mindestens vier Menschen verletzt worden. Das Militär sperrte die Gegend um den Tatort weiträumig ab. Ein Sprecher der Regierung der Provinz Nangarhar sagte, mehrere Schülerinnnen seien in Sicherheit gebracht worden. Zum Zeitpunkt der Attacke hätten sich rund 50 Schülerinnen in dem Gebäude aufgehalten.