Eine Sicherheitspanne hat am Münchener Flughafen für Chaos gesorgt. Nach der vorübergehenden Sperrung eines Terminals ist der Betrieb inzwischen wieder aufgenommen worden.

Panne an der Sicherheitskontrolle

Die Sperrung ging offenbar auf einen Fehler des Personals an der Sicherheitskontrolle zurück. In der Folge kam es zu chaotischen Szenen in dem überfüllten Terminal. Die Umstände des Zwischenfalls werden zur Zeit von der Polizei untersucht.