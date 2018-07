5. Todesopfer durch Waldbrände in Kalifornien

Die Zahl der Todesopfer durch die seit Tagen wütenden Waldbrände in Kalifornien hat sich auf fünf erhöht. Im Norden des Bundesstatates kamen zwei Kinder und ihre Urgroßmutter in den Flammen ums Leben. Über ein Dutzend Menschen gelten als vermisst. Laut Medienberichten sind erst rund fünf Prozent der Feuer unter Kontrolle. Hunderte Wohnhäuser und andere Gebäude brannten nieder. Der Sachschaden geht in die Millionen.