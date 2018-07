Antonow baut wieder Flugzeuge in Serie

Durch eine Kooperation mit dem US-Flugzeugbauer Boeing solle die Produktion wieder Fahrt aufnehmen, erklärte Antonow-Chef Oleksandr Donets:

"Wir arbeiten an einem gemeinsamen Lager in der ukrainischen Stadt Gostomel. Dieses Lager handelt mit Produkten, Materialien, Metallen, nichtmetallischen Stoffen. Also mit Komponenten, die uns fehlen, und die wie nicht mehr von unserem früheren Partner, der russischen Föderation, bekommen, um unsere Produkte fertigzustellen."

Die Lagerhalle werde einen zweistelligen Millionenbetrag kosten und komplett von der Boeing-Tochter Aviall getragen, erklärte der Antonow-Chef weiter. Ihre Fertigstellung sei für November geplant.

Das Antonow-Portfolio umfasste früher rund 30 Flugzeugtypen. Das Flaggschiff ist und bleibt aber die AN-225, das größte und schwerste Frachtflugzeug der Welt. Es wurde 1988 für das russische Raumfahrtprogramm in Dienst gestellt.

Auch der europäische Boeing-Rivale Airbus mischt mit im Luftfahrtgeschäft in der Ukraine. Vor Kurzem verkündete Airbus den Verkauf von 55 Hubschraubern an das Innenministerium in Kiew.