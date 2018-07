Russische Motorradgang baut Basis in Slowakei und bedroht Journalisten

Die russische Motorrad-Gang Night Wolves hat offenbar eine Basis in der Slowakei gegründet. Der US-amerikanische Auslandssender RFE/RL berichtet, die Biker hätten sich in einer ehemaligen Militärbasis in Dolna Krupa 60 Kilometer vor Prag niedergelassen. Offenbar soll der Ort in ein patriotisches Militärmuseum umgewandelt werden.

Die Night Wolves sind eine Gruppe von Nationalisten, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahestehen. Bei Filmaufnahmen versuchten mutmaßliche Gangmitglieder, Journalisten von RFE/RL einzuschüchtern. Einer von ihnen drohte, eine Waffe zu holen.

Die Night Wolves versuchen immer wieder, in Südosteuropa Fuß Präsenz zu zeigen. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs kamen Mitglieder des Motorradclubs in die tschechische Hauptstadt Prag. Kritiker sehen in dem Auftritt russische Propaganda.