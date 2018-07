Einwanderung und Handel: Trump und Conte betonen Gemeinsamkeiten

US-Präsident Donald Trump und Italiens Regierungschef Giuseppe Conte haben bei einem Treffen in Washington ihre politischen Gemeinsamkeiten unter anderem beim Thema Einwanderung betont. Trump lobte Conte als Politiker, der eine harte Haltung an der Grenze zeige. Man wolle in Zukunft enger mit Italien zusammenarbeiten: "Ministerpräsident Conte und ich freuen uns, bekannt zu geben, dass es einen neuen strategischen Dialog zwischen Italien und den Vereinigten Staaten geben wird, der die Kooperation in vielen Bereichen vorantreiben wird."