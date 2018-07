Freigelegt: Überreste der einstigen Großen Synagoge von Vilnius

Bei Ausgrabungen in Vilnius haben Archäologen Teile der einstigen Großen Synagoge freigelegt. Vor dem Zweiten Weltkrieg und der deutschen Besatzung galt sie als größtes und wichtigstes Bauwerk des litauischen Judentums. Im Krieg zerstört, musste die Ruine in der Sowjetzeit einer Grundschule weichen. Forscher aus den USA, Kanada, Israel und Litauen sind an dem Projekt beteiligt.