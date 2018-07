Giuseppe Conte trifft Donald Trump

Beim Besuch von Italiens Regierungschef Giuseppe Conte in den USA stehen vor allem die angespannten Handelsbeziehungen im Mittelpunkt der Gespräche. Das Weiße Haus hatte in einem Statement geschrieben, die USA und Italien wollten ihre Zusammenarbeit vertiefen, über globale Konflikte sprechen, und wirtschaftlichen Fortschritt auf beiden Seiten fördern. Zuletzt waren Conte und US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel in Kanada zusammengetroffen.