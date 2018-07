Namensstreit: Mazedonien legt Datum für Referendum fest

Sechs Wochen nach Unterzeichnung des Abkommens zur Beilegung im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland steht fest, wann die Bürgerinnen und Bürger in Mazedonien über die Einigung abstimmen sollen. Das Parlament in Skopje entschied, das Referendum am 30. September abzuhalten. Die Opposition, die den mit Griechenland erzielten Kompromiss ablehnt, boykottierte die Abstimmung.