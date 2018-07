Simbabwe: Erste Wahl nach Mugabe-Rücktritt

In Simbabwe finden an diesem Montag Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. Rund 5,5 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. 23 Kandidaten bewerben sich um das Präsidentenamt in dem südafrikanischen Land. Zudem werden die beiden Parlamentskammern neu besetzt. Es sind die ersten Wahlen seit dem erzwungenen Rücktritt von Langzeitpräsident Robert Mugabe im November.