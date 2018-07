Zuviel Sitzen: Nur 9 Prozent der Deutschen leben gesund

Nur neun Prozent der Deutschen leben gesund. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung der Deutschen Sporthochschule Köln im Auftrag der Deutschen Krankenversicherung (DKV).

Befragt wurden fast 3.000 Personen zu Ernährung, Bewegung, Stress und Einsamkeit. Am meisten mangelt es mehr als der Hälfte der Deutschen an Bewegung, viele sitzen zuviel. In der Woche sitzen die Befragten durchschnittlich 7,5 Stunden - die meiste Zeit davon auf der Arbeit vor dem Computer oder zu Hause vor dem Fernseher.