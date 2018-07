Protest: "Die längste Arabischstunde der Welt"

Tausende Demonstranten in Tel Aviv haben gegen das umstrittene Nationalitätengesetz in Israel protestiert.

Sie nahmen an der so genannten "längsten Arabisch-Schulstunde der Welt" teil. Mit der Maßnahme zeigten die anwesenden Araber und Juden ihren Widerstand gegen das neue Gesetz, das nur noch Hebräisch als offizielle Landessprache in Israel anerkennt.

Das Nationalitätengesetz ist auch unter Juden in Israel umstritten und passierte nur mit knapper Mehrheit die Knesset.