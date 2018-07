Schickt die Schweiz 100m-Läufer mit rechtsextremen Kontakten doch nicht zur EM nach Berlin?

Nicht nur in den Schweizer Medien hat die Aufstellung von 100m-Läufer Pascal Mancini für die Leichtathletik-EM in Berlin Aufsehen erregt. Der Sportler, der auf seinen privaten Internet-Auftritten rassistische Ideen verbreitet, schreibt auf Facebook, er werde wegen des "Drucks der Medien" jetzt doch nicht bei der Europameisterschaft antreten. Er sei traurig, nicht bei der 4 x 100m-Staffel für die Schweiz starten zu dürfen. Aber er werde sich "nicht beugen" (wörtlich übersetzt: nicht das Rückgrat verbiegen).

Mancini gab den Medien die Schuld an dem Rückzug: "Glückwunsch dem Journalisten, der seinen Coup gut vorbereitet hat".

Offiziell bestätigt hat der Schweizer Leichtathletik-Verband "Swiss Athletics" die Entscheidung, die Aufstellung Mancinis zurückzuziehen, bisher nicht. Auf Nachfrage von euronews verlautete nur, die Verantwortlichen seien in einer Besprechung, die mehrere Stunden dauern sollte.

Am Montag war Pascal Mancini als einer der 52 Athleten für die EM in Berlin nominiert worden. Schweizer Medien hatten zuvor wiederholt über die Verbindungen des 29-Jährigen ins rechtsextreme Milieu berichtet. So unterstützt Mancini offiziell die "nationalkatholische" und der Extremen Rechten zugerechnete französische Partei "Civitas".

Zudem werden dem Sprinter enge Kontakte zum in Frankreich sehr umstrittenen Komiker Dieudonné nachgesagt, der wegen Leugnung des Holocaust verurteilt wurde.

Die NZZ schrieb am Dienstag zu Mancinis Nominierung "Ein Sprinter mit braunem Gedankengut soll die Schweiz an den EM vertreten".

Auf seiner privaten Facebook-Seite hat Pascal Mancini am Tag nach dem WM-Sieg von Frankreich kommentarlos ein Video mit vielen Affen gepostet.

Die Leichtathletik-EM findet vom 7. bis zum 12. August im Olympiastadion in Berlin statt.