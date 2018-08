Die Hitzewelle ist schuld: kaum Feuerwerke beim Schweizer Nationalfeiertag

Die Schweiz feiert ihren Nationalfeiertag mit einer riesigen Flagge auf dem Berg Säntis in den Alpen. 23 Kletterer haben die 80 Meter breite Flagge auf dem Berg ausgerollt. Die Fahne besteht aus Heißluftballonstoff und wurde mit etwa 60.000 Metern Faden hergestellt.

Die Schweizer erinnern immer am 1. August an den sogenannten Bundesbrief aus dem Jahr 1291, der als Gründungsurkunde der Schweiz gilt. Am Nationalfeiertag tragen viele Schweizer traditionelle Anzüge und auch das Alphorn kommt häufig zum Einsatz.

Wegen der Hitzewelle gibt es kaum Feuerwerke

Normalerweise feiern die Schweizer ihren Nationalfeiertag mit vielen Feuerwerken. Wegen der anhaltenden Trockenheit sind die aber in vielen Teilen der Schweiz verboten.