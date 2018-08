Heiße Schweiz: Woher die Kuh das Wasser bekommt

In den Schweizer Alpen sind Löschhubschrauber im Einsatz. Nicht die hohe Waldbrandgefahr versetzt die Feuerwehr dort in Alarmbereitschaft, sondern der Durst der Kühe. Es war der sechstwärmste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor eineinhalb Jahrhunderten, das Milchvieh darbt. Woher soll es die Dutzenden Liter Wasser bekommen, die es pro Tag in seine diversen Mägen reinsäuft?

Erlösung aus der Luft also für die durstigen Kühe Fritz Maurer. Die Tiere des Hirten, die nahe Grabs auf der Weide stehen, bekommen Wasserlieferungen per Helikopter. Ohne menschliche Hilfe, meint Maurer, wären die Kühe am Ende gewesen.