In Mossul warten mehr als 4500 Menschen auf eine Prothese

Mehr als fünftausend Menschen haben in den vergangenen 20 Jahren eine Prothese im Rehabilitationszentrum von EMERGENCY in Sulaimaniyya erhalten. Die italienische NGO eröffnete das Zentrum 1998 im irakischen Kurdistan nahe der Grenze zum Iran. Die Gegend dort ist stark vermint - eine Folge des Ersten Golfkriegs in den 1980er-Jahren und des Zweiten Golfkriegs von 1991. Heute kommen Patienten aus dem ganzen Land, aus dem Iran sowie Syrien - und immer mehr aus Mossul.

"Die häufigsten Fälle sind Unterknieamputierte. Ein paar wenige kommen mit Amputationen der oberen Gliedmaßen und sehr wenige haben eine Hand verloren. Die schweren Verletzungen kommen von Minen und Explosionen", sagt Mustafa Hawar, Programmkoordinator EMERGENCY.