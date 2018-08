Tierschützer: Keine Lebendtransporte bei Hitze

Die Tierschützer beklagen, es gebe seit Jahren Missstände bei Tiertransporten in Länder außerhalb der EU. Die gesetzlichen Vorgaben seien nicht ausreichend, man fordere ein sofortiges Verbot von Lebendtiertransporten in Drittländer, so der Tierschutzbund. Nach Angaben des Vereins werden pro Jahr rund vier Millionen Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen in nicht-EU-Staaten gebracht, um dort geschlachtet zu werden. Teils dauern die Transporte mehrere Tage.