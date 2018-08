Am 3. August erinnern Jesiden an die Vertreibung

Jedes Jahr im August erinnern Jesidinnen und Jesiden an die Vertreibung aus ihrer Heimat, denn am 3. August 2014 hat die IS-Terrormiliz die nord-irakische Region Shingal (oder Sindschar) unter ihre Kontrolle gebracht. In diesem Jahr findet die zentrale Gedenkveranstaltung der Jesiden in Deutschland in Gießen statt.