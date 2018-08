"Heldenhund" von Amatrice vergiftet

Die Trauer in Italien ist groß, Tierschützer sind schockiert: Unbekannte sollen den Rettungshund Kaos mit Schneckengift getötet haben. Das Tier wurde in Italien als "Heldenhund" gefeiert: Es hatte nach einem schweren Erdbeben im August 2016 in Amatrice Verschüttete aus den Trümmern gerettet.